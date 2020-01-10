Новострой vs апарт-отель: в чем разница инвестиций

Поиск источника пассивного дохода приводит инвесторов в сферу недвижимости. Классический вариант — новостройки. В Киеве срок окупаемости квартиры в новостройке без простоев стартует с 10 лет — это не самая привлекательная цифра для инвестора.
Поэтому на рынке появилась альтернатива — формат апарт-отеля. Давайте разберемся, в чем принципиальные отличия апарт-отеля от новостройки на примере Standard One Terminal.
В новострое все начинается со стартовой отделки: голые стены, черновая отделка, чистовая отделка или ремонт от застройщика. Если ваша квартира — это инвестиция, то каждый месяц простоя — ваши убытки. Чтобы начать зарабатывать на пустой квартире, вам придется вкладывать деньги и время в ремонт: консультации со специалистами, подбор мастеров, закупка материалов, контроль качества работ. Когда вы закончите с ремонтом и обустройством начинается вторая фаза — поиск арендаторов. Аренда квартиры делится на два типа:
Покупая квартиру, собственник получает не только доход, но и набор бытовых обязанностей. Без помощников такой заработок нельзя отнести к категории пассивного.
Приведенные выше трудности учтены компанией KDD, которая занимается строительством апарт-отеля S1 Terminal. Каждый владелец апартаментов вступает в объединение инвесторов, а бытовые вопросы апарт-отеля решает управляющая компания. Инвестору не нужно контролировать ремонт, не нужно искать и проверять клиентов — все берет на себя управляющая компания, в список задач которой входит:
Каждый инвестор заключает договор управления с отельным оператором. Это основа бизнес-модели апарт-отеля, благодаря которой вы сможете получать прибыль без дополнительных затрат времени и ресурсов. Самое важное — размер прибыли не привязан к загрузке персональных апартаментов. Весь комплекс можно считать одним бизнесом, прибыль которого равномерно распределяется между всеми владельцами.
Комиссия отельного оператора составляет 32%, куда уже включены налоги и расходы на содержание апартаментов и функционирование отельной экосистемы.
Покупка апартаментов кардинально меняет подход к бизнесу и позволяет:
Если у вас есть вопросы о формате инвестиций, доходности или перечню разрешительной документации — вы можете уточнить подробности на сайте Standard One Terminal.
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