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Новострой vs апарт-отель: в чем разница инвестиций

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Новострой vs апарт-отель: в чем разница инвестиций

Поиск источника пассивного дохода приводит инвесторов в сферу недвижимости. Классический вариант — новостройки. В Киеве срок окупаемости квартиры в новостройке без простоев стартует с 10 лет — это не самая привлекательная цифра для инвестора. 

Поэтому на рынке появилась альтернатива — формат апарт-отеля. Давайте разберемся, в чем принципиальные отличия апарт-отеля от новостройки на примере Standard One Terminal.

Инвестиции в квартиру

Сколько своего времени и сил вы потратите даже на такой ремонт?

В новострое все начинается со стартовой отделки: голые стены, черновая отделка, чистовая отделка или ремонт от застройщика. Если ваша квартира — это инвестиция, то каждый месяц простоя — ваши убытки. Чтобы начать зарабатывать на пустой квартире, вам придется вкладывать деньги и время в ремонт: консультации со специалистами, подбор мастеров, закупка материалов, контроль качества работ. Когда вы закончите с ремонтом и обустройством начинается вторая фаза — поиск арендаторов. Аренда квартиры делится на два типа:

  • Посуточная – можно зарабатывать 8-10% годовых, но нужно тратить время и ресурсы на поиск клиентов и подготовку жилья для новых постояльцев. Есть риски порчи ремонта и кражи имущества.
  • Долгосрочная – безопасно, стабильно, но не очень выгодно. Рассчитывайте, что окупаемость может быть в районе 3-5% годовых, так как цена долгосрочной аренды ниже

Покупая квартиру, собственник получает не только доход, но и набор бытовых обязанностей. Без помощников такой заработок нельзя отнести к категории пассивного. 

Инвестиции в апарт-отель S1 Терминал

Дизайн апартаментов в S1 Terminal

Приведенные выше трудности учтены компанией KDD, которая занимается строительством апарт-отеля S1 Terminal. Каждый владелец апартаментов вступает в объединение инвесторов, а бытовые вопросы апарт-отеля решает управляющая компания. Инвестору не нужно контролировать ремонт, не нужно искать и проверять клиентов — все берет на себя управляющая компания, в список задач которой входит:

  • сотрудничество с туристическими агентствами, размещение объявлений, поиск новых клиентов и планирование загрузки номеров
  • проведение планового ремонта, обслуживание и поддержка стандартов качества апартаментов
  • подготовка номеров для заезда новых гостей;
  • прием оплаты, расчет с персоналом, уплата налогов

Каждый инвестор заключает договор управления с отельным оператором. Это основа бизнес-модели апарт-отеля, благодаря которой вы сможете получать прибыль без дополнительных затрат времени и ресурсов. Самое важное — размер прибыли не привязан к загрузке персональных апартаментов. Весь комплекс можно считать одним бизнесом, прибыль которого равномерно распределяется между всеми владельцами.

Комиссия отельного оператора составляет 32%, куда уже включены налоги и расходы на содержание апартаментов и функционирование отельной экосистемы.

Отличительные особенности инвестиций в апарт-отель

Покупка апартаментов кардинально меняет подход к бизнесу и позволяет: 

  • снять целую гору проблем с подготовкой жилья к сдаче и поиском клиентов
  • полностью устраниться от бытовых вопросов и получать пассивный доход
  • построить ликвидный бизнес, стоимость которого растет с момента старта продаж

Если у вас есть вопросы о формате инвестиций, доходности или перечню разрешительной документации — вы можете уточнить подробности на сайте Standard One Terminal.

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