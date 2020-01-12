Украина вошла в топ-3 экспортеров сельхозпродукции в ЕС

В прошлом году крупнейшими экспортерами сельхозпродукции в страны Евросоюза были США, Бразилия и Украина. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного мониторингового отчета Еврокомиссии о состоянии торговли агропропродукцией.
Согласно отчету, с ноября 2018 года по октябрь 2019 года экспорт сельхозпродукции из США составил 12,3 млрд евро, из Бразилии - 11,7 млрд евро, из Украины - 7,3 млрд евро.
Отмечается, что за год самым стремительным был рост экспорта из Украины - 41%, или 2,1 млрд евро в денежном выражении.
По данным Министерства аграрной политики Украины, за январь-сентябрь 2019 года агроэкспорт составил $15,78 млрд, что на 21,5% или $2,8 млрд больше, чем за аналогичный период 2018 года.
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