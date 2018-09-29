Украина продала в ЕС аграрной продукции на $3,6 млрд

По результатам января-августа 2018 года экспорт товаров аграрной и пищевой промышленности из Украины в страны Европейского Союза превысил $3,6 млрд. Об этом сообщает сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Товарооборот товаров аграрной и пищевой промышленности между Украиной и странами ЕС за восемь месяцев достиг $5,4 млрд, что на $330 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"В пятерку ключевых экспортных позиций в ЕС за указанный период вошли: зерновые - $1,2 млрд, масло - $702,5 млн, семена масличных - $581,4 млн, остатки и отходы пищевой промышленности - $312,8 млн, мягкие мясо и пищевые субпродукты домашней птицы - $169,8 млн и другие товары", - сказала отметила заместитель министра по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.

Она добавила, что в топ-5 стран с наибольшей долей во внешнеторговом обороте между Украиной и странами ЕС входят Нидерланды - 15,2%, Польша - 14,3%, Италия - 12,6%, Испания - 12%, Германия - 11,5%.

Многие из украинских продуктов продемонстрировали значительный рост стоимости экспорта в страны ЕС

- семена рапса - на $164,1 млн (увеличение на 73,1%);

- орехи - на $165 млн (на 75,6%);

- овощи бобовые сушеные - на $161 млн (в 3,6 раза);

- плоды и орехи сырые, вареные или мороженые - на $141 млн (на 41,1%);

- кондитерские изделия из сахара - на $11,9 млн (на 73,9%);

- соя - на $11,7 млн (на 7,5%);

- шоколад и другие продукты, содержащие какао - на $10,8 млн (на 68%);

- яйца птицы без скорлупы и яичные желтки - на $8,5 млн (в 19,9 раз)

- соки - на $8,2 млн (на 33,5%) и другие товары.