Нацбанк немного укрепил курс гривны

Национальный банк Украины на вторник, 14 января 2020 года, укрепил официальный курс гривны на 4 копейки - до 23,9275 грн за доллар против 23,9677 грн за доллар понедельник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,6205 грн против 26,5874 грн накануне.