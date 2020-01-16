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НБУ настроен более решительно снижать учетную ставку

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НБУ настроен более решительно снижать учетную ставку

Национальный банк Украины с большой вероятностью опустит прогнозную кривую учетной ставки в конце января 2020 года, сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

«30 января мы получим не только решение центрального банка относительно учетной ставки, но и прогнозную кривую. Могу сказать, что действительно есть большой шанс, что эта кривая будет более амбициозной, чем была», — сказал он в ходе пресс-брифинга после презентации Стратегии финансового сектора до 2025 года в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.

Вместе с решением об учетной ставке НБУ обнародует макропрогноз и прогноз о кривой доходности — согласно графику публикации таких данных раз в квартал.

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Как сообщалось, глава НБУ Смолий в первой декаде января сообщил, что при сохранении благоприятной макроэкономической ситуации учетная ставка может быть снижена до 8% годовых быстрее, чем ранее прогнозировал центробанк.

Дмитрий Сологуб, ставка НБУ
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