Войти
Гончарук уверяет, что план у него все-таки есть
позиция
Гончарук уверяет, что план у него все-таки есть
Украина определила 3 новых участка для разведения сил на Донбассе
мирный процесс
Украина определила 3 новых участка для разведения сил на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

официально
RSS

Нацбанк обнародовал Программу действий на год

167
Нацбанк обнародовал Программу действий на год

Национальный банк Украины обнародовал Программу действий на 2020 год, которая является годовой дорожной картой для реализации принятой в 2018 году среднесрочной стратегии центробанка, сообщается на сайте регулятора в четверг.

Согласно сообщению, Программа действий на 2020 год определяет приоритетные шаги для дальнейшего прогресса в достижении каждой из семи стратегических целей НБУ: обеспечение стабильной, прозрачной и эффективной банковской системы, достижение низкого уровня инфляции, возобновление кредитования, эффективного регулирования финансового сектора, свободного движения капитала, финансовой инклюзии, а также развитие эффективного, независимого, открытого и современного центробанка.

«Выполнение Программы действий на 2020 год создаст условия для обеспечения благоприятной среды для всех участников финансовой экосистемы. Это особенно важно, учитывая то, что 2020 год — последний год действия нынешней стратегии центробанка, поэтому параллельно с выполнением регулятор будет работать над созданием новой стратегии НБУ с горизонтом планирования до 2025 года », - отмечается в документе.

Согласно сообщению, Нацбанк выделил десять ключевых приоритетов в 2020 году, в том числе улучшение взаимодействия с правительством в рамках выполнения меморандума между Кабинетом министров и НБУ о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности.

Кроме того, центробанк планирует содействовать эффективному функционированию госбанков, в частности за счет обновления их стратегий с учетом предложений регулятора, а также намерен обеспечить прием украинскими банками земли в качестве залога без ограничений в соответствии с законодательством об обороте сельскохозяйственных земель, отмечается в релизе.

Вместе с тем, планы Нацбанка включают введение законодательных изменений для упрощения кредитования, внедрение закона о «сплите», разработку модели регулирования рынка небанковских финансовых учреждений по сегментам, подготовку проектов новых законов «О финансовых услугах и деятельности по предоставлению финансовых услуг», «О страховании» и «О кредитных союзах» и введение эффективной системы регулирования и надзора за небанковским финансовым сектором.

Одним из ключевых приоритетов центробанка является внедрение принципов плана действий BEPS и содействие принятию пакета законопроектов о противодействии размыванию налоговой базы. «После их принятия и введения станет возможной полная валютная либерализация в Украине», — добавил регулятор.

Согласно релизу, в планы Нацбанка также входит открытие международному депозитарию Euroclear счета в депозитарии центробанка для облегчения доступа иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам в гривне.

Читайте также: Украине пока не приходится платить по ВВП-варрантам, выпущенным в рамках реструктуризации госдолга

Кроме того, планируется усовершенствовать требования по раскрытию информации о финансовых услугах и защите прав потребителей к банкам и другим финансовым учреждениям.

В 2020 году Нацбанк намерен продолжить реализацию программы мероприятий по повышению финансовой грамотности после получения соответствующих полномочий в 2019 году и внутреннее развитие регулятора путем повышения прозрачности для всех внешних стейкхолдеров, усовершенствования технологий и информационной инфраструктуры и обеспечения высокого уровня диджитализации процессов.

НБУ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 16 января 2020
Среда, 15 января 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Украина – «черный лебедь» мировой политики

Миру не обойтись без Украины- все «хорошее или плохое», что случается с клубом больших, сильных государств - от США до Германии и России косвенно или прямо связано с Украиной. Украина - это такой себе блуждающий, геополитический «черный лебедь», который может вмешаться в любую международную ситуацию и способен породить непредсказуемые последствия для себя и мира. Это независимо от того, кто президент Украины - Ющенко, Порошенко, Зеленский.
Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Чем закончится история с ОВГЗ

Ситуация с бюджетом и внешними долгами понятна. Её надо разруливать. Но нам, людям, занятым в экономике, инвестирующим в нее большие деньги, важно понимание правил игры. И еще уверенность, что Нацбанк, Минфин, Минэкономики, как экономические стейкхолдеры, это одна команда. Которая собираясь вместе попить чаю, верно и всесторонне оценивают ситуацию и буквально просчитывают последствия принимаемых ими решений.
Антон Поляков
Антон Поляков
Народный депутат Украины

Коли та як новітні технології допоможуть зберегти державні кошти

Ще аж з 2014 року фіскальні служби та правоохоронці стали усе частіше говорити про те, що велика частина соціальної допомоги надходить громадянам, які не мають на неї права. Причиною цього є як шахрайство з боку отримувачів допомоги, так і численні помилки державних службовців, які безпосередньо відповідають за її призначення. Нажаль, Кабмін чомусь і досі не запровадив ефективний механізм контролю над соціальними виплатами. Хоча це могло б покласти край корупції у соціальних відомствах та припинити нецільове витрачання бюджетних коштів.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016