Alphabet стала четвертой в мире компанией с капитализацией более $1 трлн

Холдинг Alphabet, которому принадлежит компания Google, достиг капитализации в $1 трлн.

Об этом в четверг сообщила телекомпания CNBC.

По ее данным, корпорация стала четвертой американской компанией, чья рыночная капитализация превысила эту отметку.

Первой в 2018 году была Apple, за ней последовали Microsoft и Amazon.