Россия продолжает наращивать вложения в госбумаги США

В ноябре 2019 года Россия увеличила вложения в гособлигации США до $11,491 млрд, следует из данных американского Минфина.
Из них на долю краткосрочных облигаций пришлось $8,512 млрд, а долгосрочных — $2,979 млрд.
Рост вложений за месяц составил $796 млн по сравнению с октябрем прошлого года, когда показатель достиг $10,697 млрд.
Как следует из отчетности Минфина США, крупнейшим держателем американских долговых обязательств в ноябре стала Япония, ее вложения составили $1,160 трлн. Далее следует Китай ($1,089 трлн). Среди европейских стран по вложениям в гособлигации США лидирует Великобритания ($328,6 млрд).
По итогам июля прошлого года, как сообщал американский Минфин, Россия уменьшила вложения в американские госбумаги, сократив их до $8,5 млрд. Однако в сентябре инвестиции начали расти, достигнув $10,8 млрд.
Отметим, что в начале 2018-го вложения России в долговые бумаги США превышали $90 млрд.
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