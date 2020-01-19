Начало недели в Украине снова будет без морозов

В ближайшие сутки, 20 января, в Украине сохранится погода с туманами и температурой выше климатической нормы, сообщает Укргидрометцентр.
В понедельник — без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью 1-6°, в Карпатах до 10° мороза; днём от 2° мороза до 3° тепла.
В Киеве — без осадков, температура воздуха ночью 2-4° мороза, днём около 0°.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 20 января самая высокая температура воздуха днём была зафиксирована на отметке 6,1 градусов выше ноля в 1952 году, а самая низкая ночью — на отметке 26,5 градусов мороза в 1907 и 2006 годах.
Во вторник, 21 января, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах до 9° мороза; днём 0-5° тепла.
В Киеве — без осадков, температура воздуха ночью 0-2° мороза, днём 0-2° тепла.
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