В Японии введут ограничения на покупку земли иностранцами

Правительство Японии намерено ввести систему ограничений на сделки по покупке иностранцами и зарубежными фирмами земельных участков в районе военных баз, атомных электростанций и других важных государственных объектов. Соответствующее законодательство предполагается разработать к 2021 году, сообщила в среду газета Nikkei.
В настоящее время в Японии нет ограничений на покупку иностранцами земельных участков. Проведенное в 2013 году расследование министерства обороны показало, что зарубежные покупатели уже приобретали участки в районе важных объектов на самом северном острове страны Хоккайдо и в префектуре Нагасаки на юго-западном острове Кюсю.
Как отмечает газета, это создает потенциальную угрозу размещения там иностранными разведками аппаратуры слежения. Есть также опасность использования этих земельных участков для подготовки диверсионных актов.
Новая система, по данным Nikkei, будет предусматривать обязательное предварительное согласование, проверку и получение разрешений на приобретение иностранцами земель в Японии.
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