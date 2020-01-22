Войти
Трамп заявил, что не планирует встречаться с Зеленским в Давосе
дружба народов
Трамп заявил, что не планирует встречаться с Зеленским в Давосе
Зеленский подписал закон о кредитах бизнесу под 5-9%
официально
Зеленский подписал закон о кредитах бизнесу под 5-9%

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Сенат утвердил процедуру суда над Трампом в рамках импичмента

207
Сенат утвердил процедуру суда над Трампом в рамках импичмента

Во вторник, 21 января, большинство сенаторов поддержали правила проведения суда над президентом США Дональдом Трампом, предложенные лидером республиканского большинства в этой палате Митчем Макконнеллом.

Голосование положило начало новой фазе разбирательства вокруг импичмента Трампа, вынесенного ему палатой представителей в декабре. Поводом послужили два обвинения: превышение полномочий и воспрепятствование Конгрессу.

Правила одобрили 53 сенатора, против выступили — 43.

Судебный процесс над Трампом в Сенате начнется в среду. Судьей выступит Джон Робертс, который пользуется репутацией консервативного юриста и был представлен на пост члена Верховного суда США Джорджем Бушем-младшим в 2005 году. Сторону обвинения будут представлять члены Демократической партии из палаты представителей, сторону защиты — юристы Трампа. Сенаторы будут исполнять роль присяжных и по итогам суда должны будут проголосовать, подтверждают ли они вину президента. Если две трети представителей верхней палаты выступят «за», Трамп потеряет кресло, а его пост перейдет вице-президенту Майку Пенсу.

Согласно установленным Макконнеллом правилам, которые одобрил Сенат, суд будет проходить по следующему графику.

  • Сначала на суде выступят демократы из палаты представителей, у которых будет 24 часа на представление доводов в пользу виновности Трампа. Эти 24 часа демократы могут использовать в течение трех дней.
  • После этого Сенат выслушает аргументы Трампа и его юристов. На представление доводов защите также отведено 24 часа, которые она также может использовать в течение трех дней.
  • Затем у сенаторов будет 16 часов, чтобы устно опросить представителей защиты и обвинения.
  • Дополнительные четыре часа будут выделены на дискуссию между обвинением и защитой, а также между сенаторами. У сторон будет возможность потребовать предоставить им новые документы, имеющие отношение к делу, или вызвать на допрос новых свидетелей.

Ранее демократы заявили о желании пригласить на процесс новых свидетелей. В частности, оппоненты президента хотели бы допросить бывшего помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона и руководителя администрации Белого дома Мика Малвейна. Однако, согласно одобренным Сенатом правилам, сбор новых доказательств или вызов свидетелей будет производиться только с одобрения большинства сенаторов.

Демократы почти наверняка вынесут вызов в Сенат новых свидетелей на голосование, однако успех такого шага не гарантирован, пишет The Financial Times. Макконнелл выступает против допроса новых свидетелей, а республиканцы имеют в Сенате большинство (53 против 47). Однако некоторые соратники Трампа в верхней палате могут проигнорировать мнение Макконнелла, поддержав запрос демократов с целью сделать суд более тщательным. В число таких республиканцев могут войти Лиза Мурковски, Кори Гарднер, Митт Ромни и Сьюзен Коллинс. В ответ Трамп может затребовать вызова в Сенат для дачи показаний демократа Джо Байдена, допускает FT. Сам Байден утверждал, что у республиканцев нет юридических полномочий, чтобы вызвать его в Сенат.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер назвал установленные Макконнеллом правила проведения суда позором. Он обвинил республиканцев в попытке помешать прозрачному судебному процессу, заблокировав обвинению возможность получить новые документы или вызвать новых свидетелей.

По итогам суда сенаторы почти наверняка проголосуют за оправдание президента, считают эксперты. Ожидается, что республиканцы не отвернутся от президента и проголосуют за его оправдание. Демократы понимают это, но, представляя обвинения на суде, постараются задать негативный для республиканцев тон перед стартом президентских кампаний партий.

Читайте также: Трамп заявил, что не планирует встречаться с Зеленским в Давосе

Напомним, в декабре палата представителей, где большинством располагают демократы, поддержала обвинения против Трампа по двум статьям. Президента уличили в том, что он превысил полномочия, задержав выплату военной помощи Украине, чтобы вынудить власти нашей страны начать расследование против вероятного соперника на президентских выборах 2020 года — демократа Джо Байдена. Демократы также сочли, что Трамп попытался помешать Конгрессу расследовать этот эпизод, так как отказался давать показания юридическому комитету палаты представителей.

Трамп и его соратники c обвинениями не согласны. Решение президента заморозить помощь Украине связано с беспокойством об уровне коррупции в стране, указали республиканцы в докладе по итогам публичных слушаний в палате представителей. Обвинения демократов Трамп связывает с их попытками сместить его с должности недемократическим путем. По словам американского лидера, демократы все еще испытывают досаду из-за проигранных в 2016 году выборов. Во вторник Трамп назвал обвинения против себя липой.

Дональд Трамп, Сенат, импичмент
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 22 января 2020
Вторник, 21 января 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об интеллекте (естественном и искусственном) и «Великом Гэтсби»

Большинство дискуссий о победном марше робототехники и искусственного интеллекта сконцентрировались на опасениях массовых потерь работы. Но реальные последствия могут быть сложнее/страшнее. Из опыта первой промышленной революции мы знаем - новые технологии могут коренным образом изменить людей.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

В каких условиях будет развиваться экономика Украины в 2020 году

В 2019 год мир входил с большими опасениями относительно наступления глобального экономического кризиса. Эти ожидания не оправдались. Но многими экспертами они перенесены на 2020 год. Лично я торможение международной экономики вынес бы за пределы нового года. Объясню почему.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Украина – «черный лебедь» мировой политики

Миру не обойтись без Украины- все «хорошее или плохое», что случается с клубом больших, сильных государств - от США до Германии и России косвенно или прямо связано с Украиной. Украина - это такой себе блуждающий, геополитический «черный лебедь», который может вмешаться в любую международную ситуацию и способен породить непредсказуемые последствия для себя и мира. Это независимо от того, кто президент Украины - Ющенко, Порошенко, Зеленский.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016