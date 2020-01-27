В Иране самолет с пассажирами выкатился на улицу

В Иране самолет авиакомпании Caspian Airlines после посадки выкатился на городскую улицу, сообщает агентство IRNA.
خروج مسافران از هواپیمای کاسپین که امروز در #ماهشهر از باند خارج شد pic.twitter.com/r525WjehMG— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) 27 января 2020 г.
Инцидент произошел утром 27 января в аэропорту города Махшехр, откуда лайнер прилетел из Тегерана. На его борту, утверждает Associated Press, находились примерно 150 человек, никто не пострадал. Представитель аэропорта сообщил IRNA, что пилот лайнера совершил поздний заход на посадку.
Судя по кадрам, опубликованным агентством ISNA, самолет оказался посреди автомобильной улицы. Пассажиры покидали лайнер, у которого не выпущены стойки шасси, c помощью очевидцев инцидента. Как уточняет AP, пока неясно, были ли с выпуском шасси проблемы, или стойки сломались уже после посадки.
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