Количество погибших от нового вируса увеличилось за сутки в 1,5 раза

Количество погибших в результате заболевания, вызванного обнаруженным в Китае новым видом коронавируса, увеличилось до 80 человек. Всего в мире зарегистрировано 2 744 случая заражения. Об этом сообщает NetEase со ссылкой на данные властей. Ранее сообщалось о 56 погибших.
Врачи в Китае обследуют еще 5,7 тыс. пациентов с подозрением на пневмонию, вызванную новым коронавирусом. Из достоверно заразившихся 461 находятся в тяжелом состоянии.
Число подтвержденных случаев заражения вирусом увеличивается и за пределами Китая. Сейчас известно о семи больных вирусной пневмонией нового типа в Таиланде, четырех в Сингапуре и Австралии, по трое больных — в Японии, Малайзии, Южной Корее, Франции и США, двое во Вьетнаме.
Вспышка пневмонии от ранее неизвестного вида коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая установили, что источником заражения являются животные, которых продавали на рынке морепродуктов в Ухане.
Как сообщил глава Национальной комиссии здравоохранения Китая Ма Сяовэй, новым вирусом можно заразиться во время его инкубационного периода, который может длиться до 14 дней. По его словам, знания о новом коронавирусе пока ограничены, кроме того, нет четкого понимания, какие риски для человека может вызвать его мутация.
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