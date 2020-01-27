В Афганистане потерпел крушение пассажирский самолет

Пассажирский лайнер государственной авиакомпании Афганистана Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в афганской провинции Газни, сообщает местный телеканал 1T. Пресс-секретарь губернатора Газни Африфа Нури сообщил телеканалу, что специалисты направились к месту катастрофы.
Издание Afghanistan Times сообщает, что местность, где потерпел крушение самолет, находится под контролем отрядом движения «Талибан».
Турецкая газета Daily Sabah без указаний на источники информации сообщила, что на борту потерпевшего крушение самолета находилось 83 человека.
Тип разбившегося самолета пока неизвестен, по данным на август 2019 года в состав флота Ariana Afghan Airlines входило два Airbus A310-300 и два Boeing 737.
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