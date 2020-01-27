Пентагон подтвердил, что в Афганистане разбился самолет ВВС США

Разбившийся в Афганистане самолет принадлежал Военно-воздушным силам (ВВС) США, о состоянии членов экипажа в настоящий момент ничего не известно. Это подтвердил в понедельник журналистам начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн.
«Судя по всему, мы потеряли самолет. Мы не знаем о состоянии экипажа», — приводит его слова портал Military.com. Голдфейн уточнил также, что разбившимся воздушным судном был самолет связи E-11A. По его словам, представители Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) в настоящее время занимаются расследованием причин произошедшего. Генерал при этом не стал подтверждать, был ли самолет сбит.
В свою очередь глава Пентагона Марк Эспер на совместной пресс-конференции с министром обороны Франции Флоранс Парли также сообщил, что знает о крушении самолета. «Я осведомлен о ситуации, мне в настоящее время нечего больше добавить. Ситуация развивается, и мы следим за развитием», — сказал он в ответ на просьбу сообщить дополнительные подробности.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации, говорившие на условиях анонимности, сообщило о том, что на борту самолета находилось менее 10 человек. Согласно этим данным, свидетельств того, что самолет был сбит, в настоящий момент нет.
Боевики радикального движения «Талибан» уже взяли на себя ответственность за крушение самолета. Талибы заявили также, что он принадлежит ВВС США и что среди погибших было несколько офицеров ЦРУ.
Самолет разбился в понедельник утром в центральной провинции Газни на территории, подконтрольной движению «Талибан».
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