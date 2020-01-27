В Украине нашли коронавирус, но не китайский

Выявленный в Украине методом ПЦР (полимеразная цепная реакция) коронавирус не китайский, заявляет Киевский городсткой лабораторный центр Министерства здравоохранения.
Об этом лабораторный центр сообщил на своей странице в сети Фейсбук, отвечая на комментарии пользователей к сообщению о результатах исследований 67 образцов, проведенных центром методом ПЦР.
По результатам исследований по которым были получены 12 положительных результатов, в том числе грипп А(H1N1) подтвержден в трех случаях, грипп А нетипический — в одном случае, грипп В — в трех, аденовирус — в двух, по одному разу были подтверждены бокавирус, короновирус и риновиру.
«Нет, не китайский (коронавирус — Ред.)», — сообщил лабораторный центр.
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