Китайский коронавирус добрался до еще одной страны

Первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV зафиксирован в Камбодже. Об этом, как сообщает камбоджийский новостной портал Fresh News, рассказал в понедельник на пресс-конференции в Пномпене министр здравоохранения королевства Мам Бун Хен. По его словам, заболевание пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, диагностировано у прибывшего в Камбоджу гражданина Китая в портовом городе Сиануквиль.
Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане — крупном торгово-промышленном центре КНР с населением более 11 млн человек. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2,8 тыс. человек, число летальных исходов — свыше 81. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.
Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.
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