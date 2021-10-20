Камбоджа разрешила въезд иностранцам, привившимся любой вакциной

Власти Камбоджи разрешили въезд в страну иностранцам, которые были привиты любыми вакцинами от коронавируса. Об этом в среду сообщила газета Khmer Times со ссылкой на камбоджийское министерство здравоохранения.
Согласно изданию, Минздрав страны проводит «политику недискриминации» в отношении лиц, которые хотят посетить страну, но рекомендует, чтобы прибывающие иностранцы по возможности были вакцинированы препаратами, включенными ВОЗ в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях.
«Любая вакцина эффективна, и мы не должны допускать дискриминации,» — цитирует издание пресс-секретаря Министерства здравоохранения Камбоджи Ор Вандин.
18 октября в Камбодже вступило в силу решение правительства о сокращении периода карантина с 14 дней до 7 для прибывающих в страну иностранцев, которые прошли полный цикл вакцинации от коронавируса. При этом сохраняется необходимость предъявления ими медицинской справки об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в Камбоджу, а также сертификата о вакцинации.
За последние сутки в Камбодже коронавирус выявили у 175 жителей, 11 человек умерли. Всего за время пандемии в Камбодже, население которой составляет более 16 млн человек, зафиксировано 117 тыс. случаев заражения коронавирусом, 2,8 тыс. жителей умерли, 111 тыс. пациентов выздоровели.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016