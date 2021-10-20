Камбоджа разрешила въезд иностранцам, привившимся любой вакциной

Власти Камбоджи разрешили въезд в страну иностранцам, которые были привиты любыми вакцинами от коронавируса. Об этом в среду сообщила газета Khmer Times со ссылкой на камбоджийское министерство здравоохранения.

Согласно изданию, Минздрав страны проводит «политику недискриминации» в отношении лиц, которые хотят посетить страну, но рекомендует, чтобы прибывающие иностранцы по возможности были вакцинированы препаратами, включенными ВОЗ в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях.

«Любая вакцина эффективна, и мы не должны допускать дискриминации,» — цитирует издание пресс-секретаря Министерства здравоохранения Камбоджи Ор Вандин.

18 октября в Камбодже вступило в силу решение правительства о сокращении периода карантина с 14 дней до 7 для прибывающих в страну иностранцев, которые прошли полный цикл вакцинации от коронавируса. При этом сохраняется необходимость предъявления ими медицинской справки об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в Камбоджу, а также сертификата о вакцинации.

За последние сутки в Камбодже коронавирус выявили у 175 жителей, 11 человек умерли. Всего за время пандемии в Камбодже, население которой составляет более 16 млн человек, зафиксировано 117 тыс. случаев заражения коронавирусом, 2,8 тыс. жителей умерли, 111 тыс. пациентов выздоровели.