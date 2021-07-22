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Китайские хакеры украли у МИД Камбоджи данные о важных переговорах

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Китайские хакеры украли у МИД Камбоджи данные о важных переговорах

Хакеры из Китая украли у Министерства иностранных дел Камбоджи информацию о проходивших в январе 2018 года переговорах между правительством Китая и Камбоджи по вопросу использования реки Меконг. С таким утверждением в четверг выступило агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с деталями обвинений, выдвигаемых США против Китая.

Как отмечают источники агентства, хакеры завладели данными о китайско-камбоджийских переговорах 10 января 2018 года, в день проведения в городе Пномпень саммита по вопросам сотрудничества стран региона реки Ланьцан-Меконг. В саммите также принимали участие лидеры Лаоса, Мьянмы, Таиланда и Вьетнама. Кроме того, источники информировали, что в тот же день злоумышленники отправили на аккаунт, контролируемый хакерами, коммерческие тайны, а также частные гидроакустические данные, собираемые при помощи гидролокатора и используемые для мониторинга подводных объектов. Уточняется, что нельзя точно сказать, относятся ли переданные гидроакустические данные к реке Меконг.

Посольство Китая в Камбодже, МИД КНР, а также министерство коммуникаций и правительство Камбоджи отказались от комментариев.

Как подчеркивает Reuters, река Меконг является областью соперничества США и Китая, где Пекин обошел Вашингтон по степени влияния на страны, расположенные ниже по течению реки (Мьянма, Вьетнам, Лаос, Таиланд, Камбоджа).

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В понедельник Минюст США предъявил обвинения четырем гражданам Китая, сотрудничавшим с Министерством государственной безопасности КНР в кибератаках на десятки компаний, университетов и государственных учреждений в США и других странах в период с 2011 по 2018 годы. По данным Минюста, каждый из подсудимых обвиняется в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества, а также с целью совершения экономического шпионажа. Согласно предоставленной информации, хакерская кампания была направлена против США, Австрии, Камбоджи, Канады, Германии, Индонезии, Малайзии, Норвегии, Саудовской Аравии, ЮАР, Швейцарии и Великобритании. Отрасли, подвергшиеся кибернападениям, включали в себя авиацию, оборонную индустрию, образование, государственное управление, здравоохранение, биофармацевтику, морское дело и другие.

Китай назвал обвинения сфабрикованными и политически мотивированными.

Китай, хакеры, Камбоджа
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