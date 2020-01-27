Разбившийся в Афганистане самолет мог принадлежать ВВС США

Разбившийся в Афганистане в понедельник самолет мог принадлежать ВВС США. Об этом сообщил телеканал TOLOnews.

Опознавательные знаки на правом двигателе самолета указывают, что борт принадлежал ВВС США. Телеканал публикует кадры с места крушения, по ним видно, что самолет частично выгорел. Судя по очертаниям фюзеляжа, это Bombardier E-11. При этом телестанция отмечает, что «официального подтверждения того, что это видео имеет отношение к авиакатастрофе в провинции Газни, нет».

تصویری از سقوط یک هواپیما در ولایت غزنی.



منابع رسمی تاکنون درستی این تصویر را تأیید نکرده اند. pic.twitter.com/v1wMerxaqf — TOLOnews (@TOLOnews) January 27, 2020

Самолет разбился в понедельник утром в центральной провинции Газни на территории, подконтрольной радикальному движению «Талибан». Как сообщил телеканалу 1TVNews правительственный источник, «это был военный самолет и, по всей видимости, использовался подрядчиками коалиции».

В свою очередь агентство Tasnim не исключает, что самолет мог быть сбит боевиками «Талибан».

Ранее очевидцы происшествия сообщили, что местные жители извлекли тело пилота, который «был иностранцем». Всего, по некоторым данным, на борту могли находиться 15 человек.