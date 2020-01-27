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Фигурант дела Гандзюк успел изменить внешность, опознавали по отпечаткам

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Подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк Алексея Москаленко (Левина) идентифицировали по отпечаткам пальцев, внешность он изменил.

Об этом сообщили на брифинге болгарской полиции, на который ссылается «Слидство.Инфо».

Отмечается, что Левин изменил внешность так, что был не похож на фото из Интерпола. Его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев. Во время задержания Левина у него дома изъяли два паспорта — местный и зарубежный. Ему запретили покидать территорию Болгарии, вскоре суд будет решаться вопрос о его экстрадиции.

Кроме того, болгарские полицейские рассказали, что Левин попал в Болгарию через Румынию в 2018 году. Он пешком пересек границу в населенном пункте Дуранкулак. В Болгарии, по утверждениям правоохранителей, он официально нигде не регистрировался.

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Напомним, что 24 января в Болгарии задержали подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк — Алексея Москаленко (Левина). Украина уже работает над экстрадицией главного подозреваемого из Болгарии и надеется на ускоренную процедуру, ведь в противном случае сроки могут занять годы.

Екатерина Гандзюк, Алексей Левин, Алексей Москаленко
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Понедельник, 27 января 2020
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