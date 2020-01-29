У Украины после отопительного сезона останется «лишний» газ

Украина выйдет из отопительного сезона с избыточными запасами природного газа в своих подземных хранилищах, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

«Мы 100% выходим с избыточными запасами из отопительного периода. Большие запасы также в европейских газохранилищах», — сказал он пресс-конференции в Киеве в среду, передает Интефакс-Украина.

По его словам, большие запасы, заключенный в конце 2019 года транзитный контракт и теплая зима являются драйверами снижения цены на газ в Европе, что в итоге отразится и в платежках конечных потребителей страны.

Как сообщалось, Украина с 1 ноября 2019 года по 25 января 2020 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 20,9% (на 4 млрд 541,92 млн куб. м) — до 17 млрд 241,76 млн куб. м. По расчетам агентства «Интерфакс-Украина», этот объем превышает показатель запасов 25 января 2019 года на 48,1%, 25 января 2018 года — на 32,5%, 25 января 2017 года — на 66,9%, 25 января 2016 года — на 50%, 25 января 2015 года — на 78,6%.

В стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 Украина вошла с максимальными за последние десять лет запасами 21 млрд 783,68 млн куб. м.