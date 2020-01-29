Украина в лидерах по количеству исков против нее в ЕСПЧ

Количество исков, находящихся на рассмотрении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по состоянию на конец 2019 года, составило 59,8 тыс., более половины из них поданы против России, Турции и Украины. Об этом свидетельствуют данные распространенного в среду ежегодного отчета суда.
Согласно прикрепленному графику, 15 тыс. рассматриваемых дел связаны с Россией (25,2% от общего количества), 9,2 тыс. — с Турцией (15,5%), 8,8 тыс. — с Украиной (14,8%).
Суд также констатировал на 18% увеличение числа обращений, подпадающих под первые три категории приоритетности рассмотрения.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016