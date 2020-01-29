Украина в лидерах по количеству исков против нее в ЕСПЧ

Количество исков, находящихся на рассмотрении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по состоянию на конец 2019 года, составило 59,8 тыс., более половины из них поданы против России, Турции и Украины. Об этом свидетельствуют данные распространенного в среду ежегодного отчета суда.

Согласно прикрепленному графику, 15 тыс. рассматриваемых дел связаны с Россией (25,2% от общего количества), 9,2 тыс. — с Турцией (15,5%), 8,8 тыс. — с Украиной (14,8%).

Суд также констатировал на 18% увеличение числа обращений, подпадающих под первые три категории приоритетности рассмотрения.