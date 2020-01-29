Украина перешла эпидпорог заболеваемости гриппом

Эпидемический порог заболеваемости гриппом превышен на 1,4%, лабораторно подтверждены 13 летальных случаев от осложнений гриппа с начала эпидемического сезона.

Об этом на брифинге сказала врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья Оксана Кошалко, сообщает Укринформ.

«В целом по Украине мы перешли эпидемический порог. Превышение весьма незначительное — 1,4%, но это говорит лишь о том, что эпидемическая активность у нас низкая, и ситуация не является угрожающей. ...Циркуляция вирусов гриппа лабораторно подтверждена на территории всей Украины. Преобладает в циркуляции вирус типа А H1N1, зарегистрировано (с начала эпидсезона — ред.) 13 лабораторно подтвержденных летальных случаев, в том числе один ребенок до 4 лет», — сказала Кошалко.

По ее словам, летальные случаи были зарегистрированы в Житомирской, Ривненской, Запорожской, Тернопольской, Черниговской областях преимущественно среди лиц, имеющих хронические заболевания, все из умерших не были вакцинированы от гриппа. В прошлом году количество умерших от осложнений гриппа составило 60 человек.

По данным ЦОЗ, которые привела врач-эпидемиолог, на среднем эпидемическом уровне активности вируса гриппа находятся Тернопольская, Житомирская и Хмельницкая области. В других областях активность гриппа на низком уровне.

С начала эпидемического сезона гриппом и ОРВИ переболело около 2,5 млн человек, что составляет 7% от всего населения Украины.

«Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, у нас заболеваемость отличается на 14%. То есть заболеваемость типична для данного времени года, отмечается рост заболеваемости среди детского населения, это связано с окончание зимних каникул, дети пошли в школу, организованные коллективы способствуют передаче инфекции», — сказала Кошалко.

По ее словам, пик заболеваемости ожидается в конце января — начале февраля.

В ЦОЗ отмечают, что подобная ситуация с заболеваемостью гриппом есть и у наших соседей — в Польше, Венгрии, Словакии.

С начала года, за 4 недели от гриппа привито около 220 тысяч человек, тогда как в прошлом году за весь эпидемический сезон от гриппа была вакцинирована 161 тысяча человек.