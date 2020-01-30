«Нафтогаз» угрожает оставить с 1 февраля без тепла жителей 18 городов

С 24 января 2020 года 19 из 37 предприятий-должников оплатили необходимый минимальный платеж и избежали риска отключения от газоснабжения, но 18 производителей тепла все еще находятся в зоне риска.
Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
НАК «Нафтогаз Украины» сообщает, что ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 18 населенных пунктах в отопительный период. Компания письменно сообщила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения с 1 февраля 2020 года.
Нафтогаз не имеет права поставлять природный газ тепловикам, которые ненадлежащим образом выполняют график расчетов«, — говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 29 января предприятиям-должникам необходимо оплатить более 406 млн грн.
Во избежание отключения газоснабжения с 1 февраля они в крайний срок 30 января провести с «Нафтогазом» необходимые расчеты.
Напомним, 24 января в «Нафтогазе» заявили о возможном срыве отопительного сезона в 30 городах Украины из-за долгов за газ 37 производителей тепла.
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