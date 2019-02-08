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Нацбанк подтвердил прогноз инфляции и роста ВВП на 2019-2020 годы

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Нацбанк подтвердил прогноз инфляции и роста ВВП на 2019-2020 годы

В Национальном банке ожидают, что на конец 2019 года инфляция составит 6,3%, а на конец 2020 года — 5%. Что касается роста ВВП, то на конец 2019 года ВВП должен составить 2,5%, однако, в 2020-2021 годах ускорится до 2,9% и 3,7% соответственно. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«В 2019-2020 годах потребительская инфляция будет снижаться — до верхней черты целевого диапазона 5% ± 1 п.п. в начале 2020 года и целевого уровня 5% в конце года. Прогноз роста цен в 2019 году остается неизменным — 6,3% на конец года», — говорится в сообщении.

Главными факторами, которые будут обуславливать рост цен в 2019 году, станет повышение административно-регулируемых тарифов и заработной платы, увеличивать производственные расходы бизнеса и стимулировать потребительский спрос. Однако на прогнозном горизонте проинфляционное влияние этих факторов постепенно будет ослабляться.

Снижение инфляции будут обеспечивать жесткая монетарная политика Национального банка, проведение которой необходимо для возвращения инфляции к цели, и сдержанная фискальная политика правительства из-за значительных объемов плановых погашений государственного долга. Также замедлению инфляции будут способствовать низкая волатильность курса гривны и умеренные темпы роста цен на импортируемые товары, в том числе энергоносители и продовольствие.

Неизменным остается также прогноз роста реального ВВП. После ускорения в 2018 году, как и ранее, прогнозируется замедление роста экономики до 2,5% в 2019 году. В 2020-2021 годах рост снова ускорится — до 2,9% и 3,7% соответственно. Этому будут способствовать постепенное смягчение монетарной политики, что будет стимулировать внутренний спрос, а также оживление инвестиционной активности после уменьшения неопределенности относительно политической ситуации.

Национальный банк улучшил прогноз международных резервов. После расширения в 2018 году в дальнейшем дефицит текущего счета платежного баланса Украины прогнозируется в пределах 3-4% ВВП. Продолжение сотрудничества с МВФ, что является ключевым предположением прогноза на фоне сохранения жесткой монетарной политики, позволит сохранить доступ к международным рынкам капитала на прогнозном горизонте как для частного сектора, так и государственного. Это позволит профинансировать дефицит текущего счета и вместе с получением официального финансирования сохранить международные резервы на уровне около 21 млрд долл. США.

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Отметим, что по предварительным расчетам Национального банка, рост ВВП в 2018 году составил 3,4%, что является самым большим показателем за последние 7 лет, а инфляция за 2018 год составила 9,8%, что является самым низким показателем за последние 5 лет.

ВВП, НБУ, инфляция
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