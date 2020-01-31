Продажу льготных билетов онлайн студентам временно ограничат

Из-за технических работ в реестрах Минобразования и науки будет временно ограничена продажа билетов со студенческой льготой через онлайн-сервисы.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

«Эта услуга будет недоступна в онлайн-сервисах покупки железнодорожных билетов с 17:00 31 января по 15:00 2 февраля. В указанный период студенты могут оформить билеты с льготой в железнодорожных кассах», — говорится в сообщении.

Отметим, что за 2019-й год «Укрзализныця» реализовала через онлайн-сервисы 30,4 миллионов билетов, то есть 57% от общего объема, в течение прошлого года продажи билетов онлайн выросли на 10%.