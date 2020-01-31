Ощадбанк снижает ставки по депозитам физлиц и обещает дешевую ипотеку

Государственный Ощадбанк заявил о втором в 2020 году снижении процентных ставок по депозитам физических лиц на фоне снижения Нацбанком учетной ставки до 11%.
Об этом сообщили в пресс-службе банка.
«Снижение депозитных ставок — важный шаг по удешевлению кредитов как для физических лиц, так и для бизнес-клиентов. Учитывая тенденции денежного рынка, с целью создания более благоприятных условий для покупки недвижимости, Ощадбанк обновляет программы ипотечного кредитования», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время Ощадбанк предложит ипотечные программы от 15,99%.
В банке напомнили, что в январе снизили процентные ставки на 1% по всей линейке кредитов для малого и среднего бизнеса.
«Снижение ставок по кредитам МСБ планируется и в дальнейшем», — отметили в пресс-службе.
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