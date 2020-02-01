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Еще 10 украинских каналов могут закодировать спутниковый сигнал

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Еще 10 украинских каналов могут закодировать спутниковый сигнал

10 украинских телеканалов, которые не входят в медиагруппы, в ближайшее время могут закодировать свой спутниковый сигнал, среди них — MusicBox, Xsport, «Трофей», «Терра», «Наука», «Фауна», «Кус-кус», «36.6» , «Дача» и «Эпоха».

Об этом сообщает «Телекритика» со ссылкой на представителей перечисленных телеканалов.

В частности, генпродюсер MusicBox Сергей Кобель в комментарии изданию подтвердил дату кодирования — 1 марта.

В то же время пресс-служба канала Xsport отметила, что решение о кодировании уже принято, когда именно это произойдет, сообщат позже.

«Директор PayTV-направления Film.UA Нариман Гусейнов сообщил, что группа ведет «определенную работу» в вопросе кодирования «Кус-Куса», «36.6», «Дачи» и «Эпохи», — пишет «Телекритика».

По словам генпродюсера группы «Континент ТВ» ( «Трофей», «Терра», «Наука» и «Фауна») Андрея Медведя, каналы будут закодированы в ближайшее время.

Напомним, что четыре медиагруппы — StarLightMedia, «1+1 медиа», «Медиа Группа Украина» и «Интер медиа групп» — в ночь на 29 января закодировали сигнал своих 22 телеканалов на спутнике.

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В Украине работают два больших спутниковых оператора — Viasat и Xtra TV. Чтобы иметь возможность пользоваться услугами этих компаний, абоненты «Открытого спутника» должны установить провайдерский приемник и ежемесячно платить абонентскую плату. В открытом доступе останутся региональные, нишевые и еще ряд телеканалов. Их около 40.

телеканал, спутниковый телеканал
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