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Нацбанк укрепил гривну

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Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на понедельник, 10 февраля 2020 года, укрепил официальный курс гривны на 4 копейки - до 24,537 грн за доллар против 24,5794 грн за доллар в пятницу.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,9048 грн против 27,0435 грн 7 февраля.

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