Украинцы в Польше зарабатывают в районе 100 гривен в час

Только 6% украинцев готовы работать в Польше на минимальной ставке (в 2018-м таких было 40%), больше всего работники зарабатывают в промышленной сфере имея вид на жительство.

Об этом говорится в исследовании Центра восточноевропейских исследований Варшавского университета (в сотрудничестве с компанией EWL S.A.) опубликованного на Европейской правде.

Высокие заработки на Западе остаются главной причиной миграции украинский в Польшу — такого мнения придерживаются почти 80% респондентов.

Впрочем, по сравнению с 2018 годом, на 11 процентных пунктов (п.п.), увеличилось количество людей, которые среди причин миграции называют отсутствие работы в родном населенном пункте.

При этом удвоилось группа работников, которые хотели зарабатывать 13-15 злотых (90-105 грн) нетто в час (33%), а доля респондентов, которые ожидают заработка 15-20 злотых (105-140 грн) нетто в час, выросла почти втрое — до 19%.

Более 61% тех, кто работает в Польше впервые, рассчитывают заработать менее 13 злотых (90 грн) в час.

В свою очередь более 47% респондентов, работавших в Польше более пяти раз, сейчас получают более 15 злотых (105 грн) в час.

Самые низкие зарплаты — у трудовых мигрантов, работающих от 3 до 6 месяцев: более 48% из них зарабатывают до 90 грн в час.

Высокие зарплаты получают украинцы, которые имеют вид на жительство (временное или постоянное). Более 70% респондентов, заявивших о наличии у них вида на жительство, зарабатывают больше 15 злотых (105 грн) в час.

Почти треть владельцев этих документов могут рассчитывать на зарплату даже до 35 злотых (244 грн) в час.

Среди польских регионов с высоким представительством украинской диаспоры лучшие заработки зафиксированы в столичном, Мазовецком воеводстве. Более 45% граждан Украины, работающих здесь, зарабатывают больше 15 злотых за час работы.

Согласно опросу, почти 10% респондентов, получающих минимальную ставку, не знают польского языка.

В свою очередь более 51% граждан Украины, которые очень хорошо или свободно разговаривают на польском языке, могут рассчитывать на заработок, превышающий 15 злотых (105 грн) в час.