НБУ ожидает дальнейшее снижение ставок по депозитам в 2020 году

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает снижение ставок по депозитам в 2020 году до 1% по валюте и ниже 10% по гривне при условии утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ), которое может привести к очередным демонстрациям под стенами центробанка, сообщил замглавы НБУ Олег Чурий.
«В прошлом году был шок из-за того, что гривня выросла, и это был шок для всех. В этом году.., если у нас все будет нормально с МВФ, будет еще один шок — будут демонстрации под Национальным банком, поскольку люди будут получать по своим сбережениям: по депозитам в валюте — до 1%, а по гривне — ниже 10%», — сказал он на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации в четверг, передает Интерфакс-Украина.
Чурий также отметил, что при этом снижение ставок по депозитам позитивно отразится на украинской экономике в целом.
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