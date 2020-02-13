В НБУ рассчитывают, что банки-нерезиденты начнут между собой торговать валютой за гривну

Национальный банк Украины ожидает, что минимум пять-шесть банков-нерезидентов до конца текущего года начнут торговать валютой за гривну между собой, осуществляя расчет через корреспондентские счета в украинских банках, сообщил замглавы НБУ Олег Чурий.
«Мы видим необходимость привлечения не только украинских банков, но и банков-нерезидентов для того, чтобы они могли участвовать в торгах украинской гривны... Это, по нашему мнению, повысит привлекательность инструментов в национальной валюте. Мы ожидаем, наверное, к концу года, что пять-шесть, может, больше банков зайдут на этот рынок и начнут торговать», — сказал он на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.
Чурий добавил, что такой шаг будет способствовать росту ликвидности на рынке, что сделает его более привлекательным для иностранных инвесторов и будет способствовать увеличению объема инвестиций.
Как сообщалось, НБУ разрешил банкам-нерезидентам с 8 февраля 2020 года проводить сделки купли-продажи валюты не только с украинскими банками, но и напрямую друг с другом — через гривневые корсчета в украинских банках.
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