Данилов обсуждает в Иране расследование авиакатастрофы 8 января

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обсуждает в Иране вопросы расследования катастрофы компании «Международные авиалинии Украины» 8 января вблизи Тегерана. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Совбеза.
«Секретарь СНБО Алексей Данилов 15-17 февраля находится с рабочим визитом в Иране по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани для обсуждения проблемных вопросов расследования катастрофы украинского самолета», — отметили в пресс-службе.
По ее данным, Данилов побывал на месте катастрофы в Иране и почтил память погибших украинцев.
Накануне глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил готовность Тегерана сотрудничать с Киевом при расследовании обстоятельств крушения украинского самолета, о чем он заявил на встрече министров иностранных дел стран, имеющих отношение к катастрофе, которая прошла на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.
В то же время глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил по итогам встречи с иранским коллегой, что пока не решено, как будут расшифровываться черные ящики, но есть договоренность о том, что при вскрытии самописцев будут присутствовать украинские специалисты.
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