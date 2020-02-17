В Минэкономики обещают в 2020 году рост реальной зарплаты

В Минэкономики подсчитали, что в 2020 году размер реальной, то есть скорректированной на инфляцию, зарплаты должен увеличиться на 8-9%.
Об этом во время брифинга по вопросам презентации стратегии экономического роста Украины заявил заместитель министра экономики Сергей Николайчук, передает hromadske.
«Относительно зарплат, то если мы ожидаем, что в реальном измерении, то есть с корректировкой на инфляцию, ее темпы будут сохраняться на уровне прошлогоднем, то есть если в прошлом году реальная зарплата выросла на 9,8%, то где-то примерно 8-9% роста увидим в этом году», — подчеркнул Николайчук.
По его словам, учитывая, что уровень инфляции в Украине значительно сократился и по итогам января упал ниже 4% в годовом измерении, то номинальный рост зарплат также уменьшится. Хотя реальная платежеспособность полученных украинцами денег должна вырасти на 8-9%.
Напомним, что средняя номинальная зарплата штатных работников в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем увеличилась на 14,8%, а в годовом измерении (до декабря 2018 года) — выросла на 16%, составив 12 264 гривны.
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