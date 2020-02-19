Кабмин повысил штрафы за злоупотребления на рынке электроэнергии

Кабинет министров принял решение об усилении ответственности операторов систем распределения (ОСР) за злоупотребления на рынке электроэнергии.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в Тelegram по результатам заседания правительства в среду, 19 февраля.

«Усиливает ответственность естественных монополий за злоупотребления на рынке электроэнергии. В Украине операторы систем распределения (ОСР, то есть те самые „естественные монополии“) часто злоупотребляют своим положением. Кое-где они выставляют завышенную плату за подключение к электросетям. Кроме того, порой требуют от бизнеса взятки, угрожая затянуть рассмотрение документов до бесконечности», — написал Гончарук.

Это, добавил он, сдерживает приход инвесторов в регионы и замедляет темпы создания новых рабочих мест, а также негативно влияет на наполнение местных бюджетов.

«Правительство усиливает ответственность ОСР за такие действия, в частности путем повышения размеров штрафных санкций», — подчеркнул премьер-министр.

По его словам, Кабмин также увеличивает уровень контроля за использованием собранных от потребителей средств. Они будут идти на развитие электросетей, а не на личные нужды владельцев облэнерго, отметил Гончарук.