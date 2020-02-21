Нацбанк незначительно укрепил курс гривны

Нацбанк Украины на пятницу, 21 февраля, укрепил официальный курс гривны на четыре копейки - до 24,4777 гривны за доллар против 24,5231 гривны за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,4249 грн против 26,4862 грн накануне.