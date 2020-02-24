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Украинцы видят попытки власти улучшить ситуацию в стране

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Украинцы видят попытки власти улучшить ситуацию в стране

При оценке действий нынешней власти чаще всего граждане Украины считают, что власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока в основном не удается (такое мнение разделяют 41%, в октябре 2019 года — 41,5% респондентов, в ноябре — 44%).

Согласно данным опроса социологической службы Центра Разумкова, уменьшилась до 14% доля тех, кто считает, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране и во многом ей это удается (в октябре прошлого года таких было 29%, в ноябре ˗ 25%). Возросла доля тех, кто считает, что новая власть не пытается улучшить ситуацию в стране, а лишь имитирует усилия в этом направлении ˗ 37% (в октябре эту точку зрения разделяли 20%, в ноябре ˗ 23%).

13% респондентов сказали, что действия новой власти оправдали их надежды (в октябре таких было 23%), 5% по-прежнему считают, что действия новой власти оказались лучше, чем они ожидали.

С 9% до 20% возросла доля тех, кто указал, что новая власть не оправдала их надежд, с 12% до 19% увеличилось количество тех, кто ответил, что от новой власти они ничего хорошего не ожидали, и так произошло. С 6% до 13% — что они от новой власти ничего хорошего не ожидали, но она оказалась еще хуже, чем они думали. С 40% до 25% уменьшилась доля тех, кто придерживается мнения, что еще слишком рано давать оценку действиям нынешней власти.

Если в октябре-декабре прошлого года относительное большинство граждан считали, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая (48% в октябре и 43% в декабре), то в феврале доля таких уменьшилась до 30%.

При этом до 39% возросло количество тех, кто считает, что эта власть ничем существенно не отличается от предыдущей (в октябре она составляла 27%, в декабре — 34%). Также выросла доля тех, кто считает, что нынешнее руководство Украины хуже предыдущего (сейчас она составляет 20%, тогда как в октябре ˗ 8%, в декабре ˗ 13%).

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По сравнению с сентябрем 2019 года с 54,5% до 37% уменьшилось количество тех, кто считает, что действия президента Украины Владимира Зеленского в первую очередь направлены на защиту общенациональных интересов. При этом до 41% с 24,5% возросло количество тех, кто считает, что действия главы государства направлены на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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