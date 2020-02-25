Гончарук считает демократию одним из главных конкурентных преимуществ Украины

Украина уже состоялась как демократическое государство, и это одно из главных ее конкурентных преимуществ, считает премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
«Как демократия мы уже состоялись, и это, возможно, это одно из главных конкурентных преимуществ, которое у нас есть», — сказал Гончарук на «Форуме реформ: на пути в Вильнюс» в Киеве во вторник, передает Интерфакс-Украина.
В то же время, премьер отметил, что это делает Украину более уязвимой из-за «информационных войн».
Глава правительства также подчеркнул, что на самом высоком уровне украинской власти в настоящее время нет коррупции.
«В правительстве коррупции точно нет», — заверил он.
В то же время, Гончарук отметил, что много коррупции остается на среднем уровне государственного управления и на местах.
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