За месяц украинцы принесли в банки 13 миллиардов

По состоянию на 1 февраля 2020 года физлица (в том числе физлица-предприниматели) держали в банках 487,3 млрд грн — это на 12,8 миллиардов гривен больше, чем на начало января 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало февраля 2020:

— вклады в национальной валюте — 280,9 млн грн (+1,4 млрд грн за месяц)

— вклады в иностранной валюте — 206,4 млнгрн (+ 11,5 млрд за месяц).

«Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3%, а общая сумма их вкладов на 1 февраля 2020 года составила 31,1 млрд грн (6,4% от общей суммы вкладов)», — говорится в сообщении.

По итогам 2019 года сумма вкладов физлиц в банках-участниках ФГВФЛ выросла на 36 млрд грн и составила на 1 января 2020 года 474,4 млрд грн (в т.ч. 279,5 млрд грн — в национальной валюте, 194,9 млрд грн — в иностранной валюте).