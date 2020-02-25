Мошенники продавали должности глав ОГА в обмен на более $4 млн

Офис генерального прокурора, совместно с СБУ и Нацполиция задержали во время передачи $550 тыс. группу лиц, которые пытались завладеть мошеннических путем денежными средствами гражданина в сумме $1,65млн за якобы содействие в назначении его на должность главы Житомирской областной государственной администрации, аргументируя указанные возможности своими связями с президентом Украины, премьер-министром, главой Офиса президента.
«В этот же день правоохранители задержали при получении первой части денежных средств в сумме $350 тыс. мужчину, который пытался завладеть мошенническим путем денежными средствами гражданина в сумме $3 млн 100 тыс. за якобы содействие в назначении его на должность главы Николаевской областной государственной администрации якобы через своих знакомых в Офисе президента Украины и Кабинете министров Украины», — сообщает во вторник пресс-служба Офиса генпрокурора.
Согласно информации, в настоящее время проводятся первоочередные следственные действия в уголовном производстве по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.
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