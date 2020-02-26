В Кремле уверяют, что не пытаются принудить Украину к «братским отношениям»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг высказывания бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова о том, что принуждение силой к братским отношениям является единственным методом, исторически доказавшим свою эффективность на украинском направлении.
«Нет, такой политики нет», — заявил Песков журналистам, порекомендовав обращаться за разъяснениями подобных высказываний лично к Суркову.
Песков заявил, что РФ проводит последовательную политику, направленную на содействие выполнению минских договоренностей. Таким образом он прокомментировал интервью Суркова.
«Нет, об этом не может идти речь, — сказал Песков, отвечая на вопрос, изменился ли вектор украинского направления политики Кремля после ухода с президентского поста Петра Порошенко. — Проводится последовательная политика, направленная на всевозможное содействие реализации выполнения минских договоренностей».
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