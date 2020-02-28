В Грузии второй случай заражения коронавирусом

Грузинские медики выявили второй случай заражения новым коронавирусом в стране. Об этом заявил в пятницу на брифинге директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья министерства здравоохранения Грузии Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, гражданин Грузии заразился вирусом на территории Италии. «Состояние его здоровья удовлетворительное, и врачи ведут мониторинг его здоровья», — сказал Гамкрелидзе.
Как отметил глава центра по контролю над заболеваниями, на данный момент эпидемиологи проверяют всех тех людей, с кем общался инфицированный, в том числе пассажиров самолета, на котором он прилетел в Грузию, и таможенников аэропорта.
В Грузии проверяют еще 25 человек на наличие нового коронавируса. Гамкрелидзе не исключает, что число инфицированных увеличится.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был выявлен 26 февраля. Вирус обнаружили у гражданина, вернувшегося в страну из Ирана через Азербайджан. Он почувствовал недомогание на границе, врачи сразу доставили его в инфекционную больницу Тбилиси. Позже тест на коронавирус дал положительный результат. В пресс-службе Минздрава Азербайджана сообщили, что все контактировавшие с заразившимся гражданином Грузии находятся под надзором медиков.
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