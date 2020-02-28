Зеленский ветировал отмену закона о строевом уставе ВСУ

Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду Закон «О признании утратившим силу Закона Украины «О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины» со своими предложениями.

Соответствующая информация обнародована в карточке закона на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что 27 февраля закон возвращен с предложениями Президента и готовится на рассмотрение с его вето.

Предложения президента к закону пока не обнародованы.

Напомним, 5 февраля Верховная Рада приняла Закон «О признании утратившим силу Закона Украины «О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины». Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал его 11 февраля.

Задачей этого закона является приведение нормативно-правовых актов Украины в соответствие с евроатлантическими нормами и критериями членства в НАТО путем внесения изменений в соответствующие законодательные и другие нормативно-правовые акты Украины по вопросам, регулируемым строевым уставом Вооруженных сил Украины.

В то же время документ законодательно закрепляет полномочия Министерства обороны Украины определять строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием; строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах; порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра; место Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения; обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевым учениям.

Этот закон направлен на внедрение стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности с целью достижению критериев, необходимых для членства в Организации Североатлантического договора.