Рада уже рассмотрела почти половину поправок к «земельному» законопроекту

Народные депутаты рассмотрели 2002 поправки из 4018-ти к законопроекту № 2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Об этом сообщает Укринформ.

Таким образом, за 2 часа во вторник парламентарии «прошли» почти 500 поправок, поскольку авторы более сотни предлагаемых изменений не настаивали на их рассмотрении.

Ранее председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прогнозировал, что Верховная Рада будет рассматривать поправки к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения до трех месяцев.

Напомним, Верховная Рада 6 февраля начала рассмотрение во втором чтении законопроекта № 2178-10.

В подготовленном ко второму чтению законопроекте предусмотрено, что покупать землю сельскохозяйственного назначения смогут только украинцы; концентрация земель в одних руках составляет до 10 тыс. га; расчет за землю — исключительно безналичный, с проверкой источника средств; запрещается покупать землю в 50-километровой зоне от границы; зафиксирована минимальная цена земельного участка; банки не смогут покупать землю — только брать в залог; часть средств от продажи земель государственной и коммунальной собственности пойдет на создание Фонда развития сельских территорий.