Профильный комитет Рады поддержал отставку Гончарука

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства одобрил проект решения об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом заявил замглавы комитета Александр Качура.
«Несколько минут назад мы подписали постановление о прекращении полномочий и об отставке премьер-министра. Отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего правительства», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».
Он также разместил в своем телеграм-канале фото заявления премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, датированное 3 марта.
"Прошу принять мою отставку с поста премьер-министра Украины", - говорится в тексте заявления, написанного от руки и адресованного Верховной Раде.
Заявление датировано Гончаруком 3 марта 2020 года и в тот же день было зарегистрировано в аппарате Верховной Рады – оно содержит штамп аппарата парламента, время регистрации заявления - 17:42, входящий №53734.
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