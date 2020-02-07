В Раде сегодня ждут отчета Гончарука

В пятницу в Верховной Раде пройдет час вопросов к правительству, затем депутаты продолжат рассмотрение поправок к законопроекту 2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Об этом говорится в повестке дня, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Так, в начале заседания в пятницу традиционно пройдет час вопросов к правительству. Планируется, что с докладом выступит министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. Предполагается, что с промежуточным отчетом работы Кабинета министров выступит премьер-министр Алексей Гончарук.

Повестка дня предусматривает продолжение рассмотрения поправок в законопроект 2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Во время заседания в четверг, 6 февраля, Верховная Рада успела рассмотреть 184 поправки из более чем 4000.

В сессионном зале в пятницу депутаты традиционно должны работать до 14:00.