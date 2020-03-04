Зеленский внес кандидатуры на должности министра обороны и главы МИД

В Верховной Раде Украины зарегистрированы представления президента страны Владимира Зеленского на назначение Андрея Тарана на должность министра обороны, а также Дмитрия Кулебы на должность министра иностранных дел страны.

Как ожидается, голосование пройдет в среду вечером.

Как ожидается, остальных министров проголосуют пакетом.

Напомним, что депутаты уже проголосовали за назначение Дениса Шмыгаля новым главой правительства.