Самолет Минобороны Украины вылетел в Афганистан

Более 150 украинцев, членов их семей, а также иностранцев сообщили о желании быть эвакуированными из Афганистана, Министерство иностранных дел Украины вместе с причастными ведомствами работает над созданием условий для их безопасной эвакуации, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.
«Отрабатываем два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел сегодня из Киева», — сказал Николенко агентству «Интерфакс-Украина» в среду.
Он указал, что есть непосредственные три задачи, которые сейчас решают украинские дипломаты. «Первая — безопасный коридор для доступа в аэропорт, ведь ситуация там остается частично неконтролируемой, часть аэропорта закрыта, другая часть контролируется иностранными войсками, на подъездах к аэропорту размещается ряд блокпостов. Вторая — безопасная посадка людей на самолет и его техническая подготовка: все мы видели кадры в новостях, какая толпа собралась в аэропорту Кабула, как люди пытаются зацепиться хоть за какую-то возможность попасть в самолеты; состоялась также дисфункция обслуживающих компаний, прежде всего для заправки горючего», — пояснил спикер МИД.
По словам Николенко, третьей задачей является получение разрешения на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана.
«Эвакуация начнется, как только будут решены эти вопросы. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время», — подчеркнул спикер.
Он напомнил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в среду утром переговорил по телефону с одним из двенадцати украинцев, находящихся на бывшей военной базе близ Кабула. «Граждане заверили, что немедленной угрозы их жизни и здоровью нет. Их состояние удовлетворительное. Они могут свободно передвигаться базой. Наше посольство поддерживает с ними регулярную связь, взаимодействует с причастными сторонами для разблокировки базы и эвакуации. Группа также имеет альтернативный вариант помощи от работодателя», — сказал Николенко.
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