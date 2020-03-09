Страны ОПЕК потеряли за сутки $500 млн

Страны ОПЕК потеряли около 500 млн долларов за сутки на фоне сильнейшего обвала нефтяных котировок после провала переговоров о сокращении добычи нефти. Такие данные приводит в понедельник агентство Reuters.
По подсчетам агентства, при снижении цены на нефть более чем на 30%, учитывая средние показатели добычи стран ОПЕК за февраль, доход членов альянса снизился по меньшей мере на $500 млн.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в пике снижалась до $31,02 за баррель. Позднее Brent начала отыгрывать позиции, сейчас она торгуется на отметке $35,2 за баррель. Апрельский фьючерс нефти WTI торговался на уровне $27,59 за баррель. Позднее и WTI немного отыграла потери и вернулась к уровню $31,73 за баррель.
Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.
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